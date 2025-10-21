Kat gevild en onthoofd in Midwoud, politie onderzoekt ernstige dierenmishandeling

In het Noord-Hollandse Midwoud is afgelopen vrijdag een dode kat gevonden. Het dier was gevild en onthoofd. De melding kwam via Dierenambulance Hoorn binnen, waarna de politie de kat in beslag nam voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

De dierenpolitie, gespecialiseerd in dierenwelzijn, onderzoekt wat er precies is gebeurd. "Ook ons forensisch team bekijkt het lichaam. We nemen de melding zeer serieus, maar het onderzoek kost tijd", laat een woordvoerder weten.

Mishandeling

De dierenambulance spreekt van een "sterke verdenking van mishandeling" en schakelde direct de politie in. "Alle signalen wezen die kant op", zegt Debbie van de Dierenambulance tegen Hart van Nederland. Ze noemt het incident extreem en aangrijpend voor de betrokken vrijwilligers. "Ze krijgen vaker nare situaties te zien, maar dit was absoluut een van de heftigere gevallen."

Volgens de politie is er geen chip bij het dier aangetroffen en is de vinder als getuige gehoord. De dierenambulance probeerde de eigenaar nog te achterhalen, maar dat onderzoek ligt nu bij de politie. Beiden roepen inwoners op om zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien.