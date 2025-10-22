Rene's kat toegetakeld met luchtbuks: 'Er zit een kogel in zijn rug'

Rene van Oosterhout uit Asten is er sinds zaterdag al kapot van. Toen werd zijn kat Tijgertje toegetakeld met een luchtbuks. Sindsdien ligt het diertje verzwakt aan te sterken bij een dierenkliniek. Wat het voor Rene nog erger maakt is dat zijn vorige kat ook is mishandeld, toen bleef het 'alleen' bij schoppen en slaan.

Het is nog maar de vraag of Tijgertje het gaat redden. Van het weekend werd hij al behandeld, maar was hij ernstig verzwakt. De kogel van de luchtbuks is door zijn romp gegaan, waarbij zijn darm, milt en lever zijn geraakt. Momenteel eet en drinkt hij niet meer, wat hem nog zwakker maakt. "Mijn grote vraag is: waarom? Heb je last van een kat, dan bel je toch even aan?", zegt Rene tegen Hart van Nederland.

Door mens aangebracht

De hoge dierenartskosten van bijna drieduizend euro zijn vervelend, maar er heerst vooral veel onbegrip bij Rene. Ook omdat hij geen idee heeft wie erachter kan zitten. "Ik heb de politie gesproken. Ik heb verder niks gehoord over andere dierenmishandelingen in de buurt."

Milky, een andere kat van Rene, is twee jaar geleden al eens toegetakeld. Zij kwam thuis met een verwond oog. De kat durft sindsdien de tuin niet meer uit. Zowel toen als nu met Tijgertje zegt de dierenarts dat de verwondingen door een mens moeten zijn aangebracht. "Anders waren er wel nagels of tanden te zien", zegt Rene.

De politie van Noord-Brabant is bekend met een melding van de dierenmishandeling, maar er is nog geen aangifte gedaan. Getuigen worden gevraagd zich te melden.