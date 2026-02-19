Twee kogels in kopje van kat Bambi, eigenaar spoorloos

Een jonge poes is in een tuin in Kootwijkerbroek zwaargewond gevonden. De dierenambulance bracht haar vorige week binnen bij Dierenzorg Eemland. Het dier was onderkoeld, had een zwaar beschadigd oog en bleek ook twee kogels in haar hoofd te hebben. De kat, die de naam Bambi kreeg, heeft geen chip. Haar eigenaar is nog altijd onbekend.

"Voor de zekerheid maakten we röntgenfoto's van haar schedel. En wat we daarop zagen, brak ons hart", aldus de dierenorganisatie. Op de beelden waren twee kogeltjes te zien. "Bambi heeft twee kogels (!) in haar schedel." De kogels zitten niet in de hersenen, maar vermoedelijk wel bij het middenoor en het evenwichtsorgaan.

Bambi's oogje was niet meer te redden en is daarom verwijderd. De zaak is gemeld bij de dierenpolitie.

Het katje onderging woensdag een CT-scan, die precies duidelijk moet maken waar de kogels zitten. Zodra die scan beoordeeld is, kan worden besloten om een gespecialiseerde operatie uit te voeren. Dat is niet zonder risico, omdat er zenuwen en bloedvaten in de buurt zitten.

Beeld: DierenZorg Eemland

Pleeggezin

Bambi verblijft nu in een pleeggezin waar ze intensieve zorg en medicijnen krijgt. Volgens de opvang is ze een dapper katje, maar het blijft spannend of ze de volgende operatie goed doorstaat. De onderzoeken, de CT-scan en een eventuele specialistische ingreep kosten duizenden euro's. Daarom is een doneeractie gestart, die inmiddels bijna het benodigde bedrag heeft opgebracht.

Mocht de eigenaar zich niet melden en Bambi herstellen, dan mag zij volgens de wettelijke regels worden herplaatst.