Verwaarloosde koe ingeslapen die wekenlang in sneeuw lag in Stein

In het Limburgse Stein is een koe aangetroffen die al drie weken verwaarloosd buiten in de sneeuw lag. Het dier was ernstig verzwakt en niet meer te redden, waarna een dierenarts besloot tot euthanasie. De boer heeft zich moeten verantwoorden bij de rechter en krijgt een houdverbod, beperkingen voor zijn bedrijf en een boete.

De melding over de koe kwam op woensdag 7 januari 2026 binnen. Op dat moment lag het dier al langere tijd op de grond. Die dag was het winterweer, met temperaturen rond het vriespunt en hevige sneeuwval.

Bij aankomst bleek dat de koe zich buiten bevond, zonder beschutting of afdak. Het dier was sterk vermagerd, had zichtbaar pijn en kon niet meer opstaan. De toestand van de koe werd als ernstig beoordeeld.

Inslapen was enige optie

Na de melding zijn de dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld. Een medewerker van de NVWA en een dierenarts kwamen ter plaatse om de situatie te bekijken.

Volgens de NVWA en de dierenarts was de gezondheidstoestand van de koe zo slecht dat behandeling geen optie meer was. Om verder lijden te voorkomen, is besloten het dier in te laten slapen.

Houdverbod voor boer

De boer die verantwoordelijk is voor het dier heeft zich inmiddels moeten verantwoorden bij de politierechter. Hij krijgt een houdverbod van tien jaar. In die periode mag hij maximaal veertig runderen op zijn bedrijf houden.

Als hij zich in de komende drie jaar opnieuw niet aan de regels houdt, wordt zijn bedrijf voor één jaar stilgelegd. Daarnaast is een geldboete van 1500 euro opgelegd.