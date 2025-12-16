Te kleine reisbenches en geen drinkwater: negen Australische herders in beslag genomen

Afgelopen donderdag namen de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie in de gemeente Hulst negen Australische herders, waaronder een pup, in beslag. De honden verbleven bij een fokster in zeer slechte omstandigheden: ze zaten in te kleine, vervuilde hokken zonder drinkwater en waren omringd door een sterke ammoniaklucht en de geur van rottend vlees.

Alle honden zijn overgebracht naar een opvanglocatie waar ze medische verzorging krijgen. Het gaat na omstandigheden goed met de honden laat een woordvoer van de LID aan Hart van Nederland weten. Het Openbaar Ministerie zal binnenkort naar deze zaak kijken.

Fokster een bekende van de politie

De fokster in de gemeente Hulst is een oude bekende van zowel de politie als de LID. In 2022 kreeg ze te maken met een uitvoerig bestuursrechtelijk traject, nadat bleek dat ze vijfentwintig Australische herders ernstig had verwaarloosd.

Ook eerder kreeg ze in een ander deel van Nederland meerdere keren te maken met inspecteurs en de politie vanwege de verwaarlozing van een tien katten en vijftien tot twintig honden.

Zwaardere straffen

Begin 2024 is de wetgeving rond verwaarlozing en mishandeling van dieren flink aangescherpt. Rechters kunnen nu in ernstige gevallen een levenslang houdverbod opleggen. Ook hoeft een officier van justitie niet meer te wachten op een rechterlijke uitspraak om een tijdelijk houdverbod in te stellen.

De geldboetes en celstraffen zijn daarnaast ook omhoog gegaan. Zo staat er minimaal 300 euro en maximaal 1500 euro boete op het illegaal houden of doorfokken van ongeregistreerde dieren.

Beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID)