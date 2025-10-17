Tientallen verwaarloosde kippen in beslag genomen in Krimpenerwaard

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie hebben woensdag 37 verwaarloosde kippen in beslag genomen op een perceel in de gemeenten Krimpenerwaard. De kippen zaten opeengepakt in veel te kleine hokken, waren mager, hadden nauwelijks iets te eten en zichtbaar dorst.

Er waren al eerder meldingen binnengekomen over het terrein. In augustus kreeg de politie een seintje over mogelijke verwaarlozing van de dieren. Bij een controle troffen agenten toen een piepklein kippenhok aan zonder voldoende ruimte voor de dieren. Bovendien waren de kippen toen ook erg mager. "Het is vergelijkbaar met de situatie die wij woensdag aantroffen", zegt Jelko de Ruijter, woordvoerder van de LID.

De eigenares kreeg toen lasten opgelegd om de situatie te verbeteren. Een controle in september leek hoopgevend: de kippen liepen los rond en zagen er beter uit. Maar deze week ging het dus weer mis.

Barre omstandigheden

De dieren zaten opnieuw opgesloten in veel te kleine hokken. Ze hadden nauwelijks eten, waren mager en sommige leden zichtbaar dorst. In veel hokken ontbraken geschikte zitstokken en ook was er geen verplichte voorziening voor een stofbad, iets wat belangrijk is voor de hygiëne van kippen.

De 37 kippen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvanglocatie waar ze goed worden verzorgd. De eigenares krijgt een proces-verbaal, waarna het Openbaar Ministerie zich over de zaak buigt. "Ik verwacht niet dat de kippen terugkomen bij de eigenaar", aldus De Ruijter.