Politie en LID nemen slecht gehuisveste pony’s in beslag

Dieren

Vandaag, 12:19

In de gemeente Neder-Betuwe zijn woensdag vier pony's in beslag genomen. De omheining van het stuk land was ondermaats, en daarnaast stond het stuk land vol met hoge klissen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie hebben in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) de pony’s ondergebracht bij een geheime opvanglocatie.

De omheining was ondeugdelijk waardoor de pony's regelmatig ontsnapten en de openbare weg opliepen. Ook stond het stuk grond vol met manshoge klissen, waarvan de stekelige, kleverige zaadbollen tot grote hinder kunnen leiden.

De pony's kregen door de klissen last van jeuk, huidirritatie en oogletsel. De eigenaresse van de dieren kreeg eerder meerdere waarschuwingen, maar heeft de situatie niet verbeterd. De pony’s zijn ondergebracht bij een geheime opvanglocatie en de officier van justitie buigt zich over de zaak.

