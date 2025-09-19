Onderzoekers zeker: Utrechtse zeehond is nu in Amsterdam te zien

De zeehond die eerder meerdere dagen in Utrecht werd gezien, is naar de binnenwateren van Amsterdam gezwommen. Het dier dook daar donderdag op, maar toen was nog onduidelijk of het om hetzelfde dier ging. Onderzoekers van Zeehondencentrum Pieterburen hebben nu vastgesteld dat het inderdaad om "één en hetzelfde dier" gaat, meldt de organisatie.

De onderzoekers gebruikten een techniek die vlekkenpatronen van zeehonden kan herkennen, vertelt hoofd educatie van Zeehondencentrum Pieterburen Sander van Dijk. Die techniek hebben ze ontwikkeld om het gedrag tussen een moederzeehond en pup te onderzoeken - de 'gewone' soort zeehondmoeder geeft niet alleen de eigen pup melk. Daarvoor moesten de unieke dieren herkend worden en de techniek is nu gebruikt om het reislustige, stadse beest op basis van foto's te identificeren.

Begin september dook de zeehond op in Utrecht, wat hem de bijnaam 'U'tje' opleverde:

'Zorg voor rust'

Net als eerder roept Pieterburen op om voor rust voor het beest te zorgen, "vooral gezien het mooie weer". Toen de zeehond in het Utrechtse Merwedekanaal zwom en zonde bij een woonboot, vroegen de kenners en de gemeente ook al om afstand te houden tot het dier.

Dat is van zichzelf een vrij schuchter soort en zal dus niet zomaar mensen opzoeken, legde bioloog Van Dijk eerder uit. Zolang er afstand gehouden wordt, kan zo lang als het beest zin heeft van zijn aanwezigheid in de binnenwateren van Amsterdam genoten worden.

Onder meer AT5 meldde donderdag dat er 's ochtends een zeehond was gezien op een steiger aan de Amstel, bij een roeivereniging bij park Somerlust.

