Zeehond gespot in Amsterdams water: 'Zat daar gewoon te chillen'

Een opvallende verschijning bij roeivereniging RIC in Amsterdam donderdagochtend. Jonna Muller spotte daar een zeehond op de hoek van het vlot. Zij belde de dierenambulance, die het zeehondencentrum Pieterburen informeerde.

Jonna was bezig met krachttraining toen ze het beestje ontdekte: "Hij zat gewoon te chillen op de hoek van het vlot, ik zag gelijk dat het een zeehond was", vertelt ze tegen AT5. Het is eigenlijk niet zo vreemd dat de zeehond in het Amsterdamse water zit, er is genoeg voedsel te vinden voor het dier.

Voor de tweede keer in korte tijd wordt er een zeehond gespot in Nederland. Op 9 september werd in Utrecht ook al een zeehond gespot. Het dier verbleef dagen in het kanaal en werd 'Uutje' genoemd.

Volgens het zeehondencentrum ziet de zeehond er gezond uit, ze gaan geen actie ondernemen.