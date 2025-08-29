Zeehond had dagen strak touw om nek in Renesse, redders schieten te hulp

Op de Middelplaat voor de kust van Renesse heeft zich donderdagmiddag een bijzondere reddingsactie afgespeeld. Een volwassen grijze zeehond zat al dagen met een touw strak om zijn nek, maar werd dankzij een gezamenlijke inzet van de Strandreddingsbrigade Westerschouwen en zeehondenopvang Aseal op tijd bevrijd.

De volwassen grijze zeehond werd opgemerkt door lifeguards en daarna samen met medewerkers van Aseal opgespoord. Maar het dier gaf zich niet snel gewonnen en stribbelde flink tegen. Met doeken en de hulp van zes mensen kon de zeehond uiteindelijk in bedwang worden gehouden, waarna het touw werd verwijderd. Vanuit het water hielden tientallen soortgenoten de reddingsactie nauwlettend in de gaten.

Zeehond met touw om nek gered op zandplaat bij Renesse. Van links naar rechts: lifeguard Sanne, lifeguard Arjen, lifeguard Julian, medewerkers Aseal en lifeguard in opleiding Anouk

Bijzonder detail: een van de lifeguards die meehielp, Anouk Janssen, studeert diergeneeskunde. Dus ze kon haar kennis direct in de praktijk brengen.

Verboden gebied

De redding vond plaats in een Natura 2000-gebied waar normaal gesproken absoluut geen mensen mogen komen. Voor deze actie werd uiteraard een uitzondering gemaakt. Op de zandplaat liggen doorgaans honderden zeehonden te zonnen.

De zeehond liep wel verwondingen op door het touw, maar volgens de reddingsbrigade is de verwachting dat hij snel zal herstellen. Direct na de bevrijding wist het dier het water in te schieten. Lifeguards en zeehondenwachters houden de komende dagen in de gaten of opname in de opvang alsnog nodig is.