Zeehond bij Utrechtse woonboot kan volgens kenner nog wel jaar blijven

De zeehond die al drie dagen in het Utrechtse Merwedekanaal zwemt, kan daar gerust nog een jaar blijven. Dat zegt Sander van Dijk, hoofd educatie van Zeehondencentrum Pieterburen. “Zelfs dan is er nog geen reden tot zorgen, dat is pas nodig als het dier er lichamelijk op achteruit gaat, aanzienlijk afwijkend gedrag gaat vertonen of verstrikt raakt.”

De zeehond werd maandag voor het eerst gezien tussen de woonboten in de Utrechtse wijk Oog in Al. Inmiddels lijkt hij of zij een vaste plek te hebben gevonden: een half gezonken opblaasbootje of vlonder direct aan een woonboot. Woensdag lag de zeehond daar te zonnen. Volgens Van Dijk is het gedrag van het dier geen reden tot paniek. “Als hij zich gedraagt zoals het hoort bij een zeehond, maar dan in het binnenland, is er geen enkele reden tot zorg.”

Het stuk kanaal is populair onder zwemmers en recreatievaarders. Toch roepen zowel Van Dijk als de gemeente Utrecht op om afstand te houden. Volgens een gemeentewoordvoerder gebeurt dat ook goed. Een afzetting komt er niet: “Want dan jagen we hem weg.”

ANP