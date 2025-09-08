Terug

Zeehond gespot midden in Utrecht: 'Laat het met rust'

Dieren

Vandaag, 20:27

Een zeehond in Utrecht? Ja, dat is zeker zo. Het zeediertje is gespot in de Utrechtse wateren van het Merwedekanaal, vlakbij het bekende gebouw De Munt. En dat trekt veel bekijks.

De gemeente roept daarom via Instagram op om het dier met rust te laten en van een afstandje ervan te genieten. "Hij is nog jong, een maand of drie en kan zich hier prima redden." Daarnaast wordt er gemeld de zeehond niet te voeren.

Een naam heeft het dier nog niet, al gaat de naam 'U'tje' wel rond.

