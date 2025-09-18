Zwitserse herder uit zeer ernstig vervuilde Zaanse woning gehaald

In Zaandam heeft een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) vorige week donderdag een Zwitserse herder aangetroffen in een zeer ernstig vervuilde woning. Het dier moest waarschijnlijk vrijwel permanent in een bench verblijven waarin een laag van zo'n drie centimeter aan uitwerpselen lag. Volgens de LID had de hond geen enkele plek om schoon en droog te liggen.

De inspecteur zag dat de hond dikke klonten vervilte vacht had op de flanken en achterhand en dat het dier intens stonk. De hond is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meegenomen.

In een zwaar vervuilde woning in de gemeente Dijk en Waard werd vorig jaar een kat aangetroffen:

1:03 Kat leeft in zwaar vervuilde woning in gemeente Dijk en Waard

De eigenaar van de hond moet alle kosten betalen voor het transport, de medische verzorging en het tijdelijke onderdak van het dier. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn.