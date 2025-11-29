Volg Hart van Nederland
Tientallen ernstig verwaarloosde dieren opgevangen in Groningen

Dieren

Vandaag, 17:29

Bij het Dierenopvangcentrum Groningen zijn zaterdag tientallen ernstig verwaarloosde dieren binnengebracht. Het gaat om in totaal 17 kippen, 10 konijnen, 2 pauwen en 8 loopeenden.

Volgens de opvang waren de dieren er zeer slecht aan toe. "De kippen, pauwen en eenden waren compleet uitgehongerd, het borstbeen stak bij alle dieren uit", meldt de stichting op sociale media. Ook de konijnen waren broodmager, met vervilte vachten vol ontlasting.

De dieren krijgen nu de zorg die ze nodig hebben. Over de eigenaar kan de opvang vanwege privacyregels niets zeggen, maar er is wel actie ondernomen.

Door Redactie Hart van Nederland

