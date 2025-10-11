Drie verwaarloosde puppy's in beslag genomen bij politiecontrole in Zeeland

Tijdens een transportcontrole in het havengebied bij Terneuzen heeft de zeehavenpolitie drie verwaarloosde jonge hondjes in beslag genomen. De diertjes zijn overgebracht naar een asiel, meldt de politie.

De controle vond donderdag plaats tussen 08.00 en 15.00 uur, onder meer in het buurtschap Boerengat bij Hoek. De politie doet nog verder onderzoek naar de zaak.

In Nederland zijn er steeds meer verwaarloosde huisdieren. Waardoor dat komt zie je in deze video:

2:29 Meer verwaarloosde huisdieren door problemen bij baasje

Meerdere overtredingen

Naast de vondst van de hondjes werden er bij de controle meerdere andere overtredingen vastgesteld. Zo werd een voertuig met valse kentekenplaten aangetroffen, reed iemand zonder vergunning in een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilo, en bleek een aanhanger ondeugdelijk en daarmee gevaarlijk voor het overige verkeer.