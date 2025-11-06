Politie neemt zeven verwaarloosde honden van straatkrantverkopers in beslag

De Rotterdamse politie maakt zich grote zorgen om de hondjes van straatkrantverkopers. De dieren zijn regelmatig verwaarloosd en vermagerd. In korte tijd heeft de politie zeven honden in beslag genomen.

De hond op de foto werd aangetroffen bij een straatkrantverkoper bij een winkelcentrum. "De hond zat onder de vilten, enorm mager en kon niet op zijn achterpootjes staan", schrijft de politie op Instagram. "Tevens stond er geen water en geen eten voor de hond." Nadat de hond in beslag werd genomen, is het beestje direct naar de dierenarts gebracht.

Volgens de politie worden de puppy's en honden van straatverkopers een steeds groter probleem. "Vaak hebben de verkopers om de paar maanden een andere hond bij zich. Tot nu toe zijn alle honden bij controle niet in orde qua papieren en/of qua gezondheid."

De politie vraagt mensen melding te maken van de straatkrantverkopers met honden. Zo kan de politie de honden controleren en zo nodig actie ondernemen. Melden kan via 144.