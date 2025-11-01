Terug

Hond met opgezwollen bek en zichtbare tumoren wekenlang aan lot overgelaten

Dierenmishandeling

Vandaag, 18:20

Een hond met een opgezwollen bek en zichtbare tumoren is na weken van verwaarlozing eindelijk gered. De eigenaar had het dier ondanks duidelijke pijn nooit de nodige zorg gegeven. Dat meldt de dierenpolitie in Rotterdam die het dier in september aantrof.

De medewerkers schrokken direct toen ze de hond zagen. "We wisten meteen: dit is foute boel", schrijven ze op Instagram. Er werd een afspraak gemaakt bij de dierenarts voor een operatie, maar de eigenaar kwam niet opdagen.

Politie grijpt in

Daarna werd het nog erger: de eigenaar leidde de hulpverleners wekenlang om de tuin en bracht de hond naar een onbekende plek. Afgelopen weekend werd de man aangehouden voor het onthouden van zorg. Na een nacht op het politiebureau vertelde hij eindelijk waar de hond was.

De organisatie haalde haar direct op en bracht haar opnieuw naar de dierenarts. Inmiddels is ze geopereerd en krijgt ze de medische zorg die ze al die tijd nodig had. De eigenaar zal zich later moeten verantwoorden bij de rechter.

Door Redactie Hart van Nederland

