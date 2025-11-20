23 verwaarloosde hondjes aangetroffen in zwaar vervuilde woning Amsterdam

In een woning aan het Singel in het centrum van Amsterdam heeft de dierenpolitie woensdag 23 hondjes in beslag genomen. De dieren leefden volgens agenten onder "erbarmelijke omstandigheden". De eigenaar wordt verdacht van dierenverwaarlozing en valsheid in geschrifte.

De politie kwam in actie na een melding over mogelijke verwaarlozing. Samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) troffen agenten een zwaar vervuilde woning aan. De vloer lag vol ontlasting en de honden zaten opgesloten in slecht ingerichte benches. "Sommige dieren hadden een vervuilde vacht, zaten onder de ontlasting en bleken enorme dorst te hebben", aldus een politiewoordvoerder.

Vermoeden van broodfok

Al snel ontstond het vermoeden dat de eigenaar zich bezighoudt met broodfok: grootschalige fokkerij waarbij winst belangrijker is dan dierenwelzijn. Bij dergelijke praktijken worden honden vaak slecht verzorgd en onder slechte omstandigheden gehouden. In het appartement leek dat niet anders.

Bij meerdere hondjes zagen agenten dat oren en staarten waren gecoupeerd. Couperen is het operatief verwijderen van lichaamsdelen en is in Nederland verboden, tenzij er een medische noodzaak is. Het schaadt het welzijn van het dier, omdat oren en staart essentieel zijn voor communicatie en lichaamstaal.

Papieren niet in orde

Ook de administratie riep vragen op. Bij controle van chips en paspoorten bleek dat documenten niet klopten. Alle 23 hondjes zijn in beslag genomen en overgebracht naar een opvanglocatie. De eigenaar wordt verdacht van dierenverwaarlozing en valsheid in geschrifte.

De NVWA benadrukt dat illegale hondenhandel blijft bestaan zolang er vraag is naar goedkope, vaak jonge honden. Toekomstige eigenaren kunnen helpen misstanden te voorkomen door vooraf goed onderzoek te doen: laat een hond keuren door een dierenarts, koop nooit impulsief, controleer huisvesting en gezondheid, en vraag naar herkomst en registratie. "Als een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo."