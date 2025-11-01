Angelique vond buurman in afvalhuis, dag later overleed hij: 'Had ik maar meer gedaan'

Angelique de Rouw uit Den Bosch trof vorige week haar buurman zwaargewond aan in zijn zwaar bevuilde woning. Tot haar grote schrik lag hij daar al anderhalve dag. Doordat hulp te laat was gekomen, overleed hij een dag later in het ziekenhuis. Angelique is nog altijd erg van slag en voelt zich verdrietig dat ze hem niet beter heeft kunnen helpen.

Angelique weet hoe schrijnend eenzaamheid kan zijn. Ze heeft een stichting waarmee ze onder meer eenzame mensen helpt. "Iedereen heeft zijn eigen problemen, maar eenzaamheid is daar wel altijd een onderdeel van", vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Ik probeer ze te helpen door ze vrijwilligerswerk te laten doen, bijvoorbeeld in een van onze kringloopwinkels. Soms is even een praatje bij een steunpunt van ons ook al voldoende."

Langer praten

Zo zag ze ook dat haar buurman, naast wie ze al 33 jaar woont, steeds eenzamer werd. Ze besloot hem hulp aan te bieden, maar die wilde hij niet, vertelt ze. Des te moeilijker vindt ze het dat hij nu uiteindelijk is komen te overlijden.

"Je merkte de afgelopen weken dat hij langer bleef kletsen als ik hem eten bracht, of dat hij bewust de deur open liet staan zodat wij hem daarop aan konden spreken. Soms denk je: had ik maar net iets meer praatjes gemaakt of meer contactmomenten gezocht."

Waardig afscheid

Uitvaartverzorger Angela uit Rosmalen regelt de uitvaart van de man. Zij doet dat vaker voor mensen die alleen sterven en geen nabestaanden hebben. "Hij had nog zijn buurvrouw die even kwam kijken, maar verder helemaal niemand. Dat is heel triest."

Mensen die eenzaam sterven worden uiteindelijk netjes verzorgd en krijgt een waardig afscheid, betaald door de gemeente. "Ze liggen dan wel in een kale kamer, zonder bloemen, maar in ieder geval in een nette kist." Angela hoopt vooral dat mensen weer wat meer naar elkaar omkijken, want ze krijgt vaak soortgelijke gevallen binnen als die van de buurman van Angelique.