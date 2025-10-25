Man ligt hulpeloos tussen enorme rommel in Den Bosch, brandweer breekt muur open

In Den Bosch hebben politie en brandweer een man moeten redden uit een zwaar vervuilde woning. De bewoner had om hulp geroepen, maar kon zijn huis niet meer uitkomen. De man lag al anderhalve dag op de grond, tussen bergen verzamelde spullen, en kon hij niet meer opstaan. Dat schrijft een wijkagent in Den Bosch op Instagram.

Een alerte buurvrouw hoorde de man om hulp roepen en schakelde de politie in. Agenten kwamen snel ter plaatse, maar de deur bleek volledig geblokkeerd door stapels spullen. " Toen wij ter hulpverlening de ernstig vervuilde woning betraden, konden wij door de enorme berg verzamelde spullen niet normaal door de woning lopen", aldus de wijkagent op Instagram.

Brandweer breekt muur open

Omdat agenten niet bij de man konden komen, werd de brandweer gealarmeerd. " Die kon een gedeelte van een oude bestaande deur/muur doorbreken", aldus de wijkagent. Zo wisten de hulpdiensten de man uiteindelijk te bereiken.

De bewoner, die in slechte gezondheid verkeerde, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De wooncorporatie en hulpverleningsinstanties kwamen ter plaatse om te kijken welke zorg hij nodig heeft.