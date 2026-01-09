Volg Hart van Nederland
Dierenleed in Zeeuwse woning: Flappus vangt 90 verwaarloosde dieren op

Vandaag, 13:21 - Update: 2 uur geleden

Bij stichting Flappus in Zwolle zijn donderdag op één dag 90 zwaar verwaarloosde dieren binnengebracht. Het ging om acht ernstig verwaarloosde konijnen en 82 duiven uit een woning in Zeeland. "Je kon bij een van de konijnen niet eens zien dat het een konijn was", vertelt voorzitter Magryt Keuning van de stichting aan Hart van Nederland.

Bij duiven komt het vaak voor dat zij worden geëuthanaseerd wanneer er geen plek is in een opvang. Flappus biedt deze dieren een veilig onderdak. Bij de stichting zijn de afgelopen tijd al veel verwaarloosde dieren binnengekomen. Zo werden afgelopen maandag tien konijnen opgevangen en kwamen in de weken daarvoor onder meer varkens, kippen en zelfs een emoe binnen. "Gelukkig grijpen instanties steeds vaker in bij verwaarlozing", aldus Keuning.

Pino de Emoe/ bron: Stichting Flappus Zwolle

Juist voer en medische hulp

Volgens Keuning hebben juist deze diersoorten een stem nodig. "Iedereen in Nederland moet weten dat er nog steeds veel huisdieren worden verwaarloosd of niet goed worden begrepen." Bij Flappus krijgen de dieren het juiste voer en de benodigde medische zorg. Zodra zij zijn hersteld, zoekt de stichting voor elk dier een veilig thuis.

