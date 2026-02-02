Opgesloten honden zonder water aangetroffen in woning, eigenaar mogelijk op vakantie 

In een woning in de Rotterdamse wijk Charlois heeft de politie maandagochtend drie zwaar verwaarloosde honden en een vogel aangetroffen. De dieren zaten zonder vers water en leefden in smerige omstandigheden. De politie kwam de situatie op het spoor na een melding, zo laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Volgens de politie leek het erop dat de eigenaar langere tijd afwezig was. Die zou op vakantie zijn geweest, terwijl de honden alleen in de woning waren achtergelaten. In huis hing een sterke geur, wat erop wijst dat de dieren hun behoefte nergens anders konden doen. "Ook was er weinig tot geen water en voer beschikbaar voor de dieren", vertelt wijkagent Louanne Notenboom.

De inspectiedienst ziet recent een toename van meldingen over verwaarloosde honden en katten, waarvan de baasjes zelf vaak in de problemen zitten:

2:29 Meer verwaarloosde huisdieren door problemen bij baasje

Een van de honden zat in een veel te kleine en vieze bak met slechts een beetje zaagsel. Wijkagent Louanne beschrijft het tafereel in een bericht op Instagram. Bij het bericht staat een foto van een van de honden, die volgens haar al langere tijd opgesloten zat. Een andere hond zat vast in een bench, terwijl de derde hond zich vrij door de woning kon bewegen.

Doodsbang

"Kom jij mij helpen? Ik zit hier namelijk al een tijdje, te wachten tot iemand mij komt uitlaten", schrijft Louanne bij de foto. Het is hoe het dier volgens haar gedacht moet hebben. De stank in de ruimte was groot en het was duidelijk dat er lange tijd niemand voor de hond had gezorgd.

Het was volgens de wijkagent geen gemakkelijk taak om de viervoeter te verplaatsen. "Ook al was het ontzettend vies, dit was zijn vertrouwde plek en de buitenwereld was eng", beschrijft ze.

Volgens de wijkagent was het dier waarschijnlijk nog niet vaak buiten de kist geweest. "Ik durf eigenlijk ook niet weg van deze plek, ik ben namelijk nog niet zo vaak uit deze kist geweest", zo verwoordt ze het gevoel van de hond. Zelfs meelopen met hulpverleners leek voor de viervoeter een grote stap.

De hond is uiteindelijk samen met de andere honden in beslag genomen. De eigenaar mag binnenkort langskomen op het bureau voor verhoor.