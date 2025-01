Politie rukt groots uit voor ontsnapte 'struisvogel'

Boeven vangen is een bekende taak van de politie, maar dieren vangen is iets minder alledaags. Toch werd er dinsdagochtend groots ingezet voor een loslopende struisvogel in het Brabantse Prinsenbeek.

De vogel heeft de agenten flink bezig gehouden, het dier rende constant weg. De vogel liet zich niet intimideren door de aanwezigheid van de agenten, de twee politieauto's en de afzetlinten.

Loslopende dieren van formaat kunnen een hoop sensatie veroorzaken, zoals de stier die afgelopen zomer Son en Breugel onveilig maakte. Bekijk het verhaal in bovenstaande video.

Hoewel de politie het aanvankelijk over een struisvogel had was het eigenlijk een emoe. Qua grootte doet hij niet onder voor een struisvogel. Ze worden tussen de 1,5 en 2 meter lang en wegen gemiddeld rond de 60 kilo.

Beeld; Politie

Inmiddels kan de emoe niet meer van zijn vrijheid genieten. Aan het einde van de ochtend wist de politie de vogel in goede gezondheid te vangen, zijn eigenaar heeft zich gemeld.