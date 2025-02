'Politie haalt duizenden fatbikes van de straat na controles'

De politiecontroles op opgevoerde fatbikes werpen hun vruchten af, schrijft het AD donderdag. Volgens de krant zijn er het afgelopen jaar minstens 10.500 in beslag genomen, waarvan een groot deel in een van de tien beslaghuizen van de politie staat. Het aantal uitgedeelde boetes aan fatbikebestuurders is verdubbeld.

Om de overlast van fatbikes tegen te gaan, schafte de politie ruim een jaar geleden bijna 250 rollerbanken aan. De kosten hiervan waren fors: per stuk kostten ze maar liefst 17.000 euro. De rollerbanken zijn halverwege 2024 in gebruik genomen en sindsdien voert de politie vaker controles uit, waarbij duizenden bestuurders zijn gecontroleerd.

310 euro boete

Word je tijdens zo'n controle gepakt met een illegale fatbike, dan krijg je een boete van 310 euro. Bij een tweede overtreding wordt de fatbike in beslag genomen. Momenteel zijn er al 10.500 fatbikes in bewaring genomen. "Dit zijn fietsen die de politie en andere diensten, zoals de FIOD, het afgelopen jaar hebben ingenomen", zegt Jeroen Toet tegen het AD.

Het aantal ongelukken met fatbikes is de laatste jaren flink toegenomen. Tussen april en juni 2024 belandden 115 mensen op de spoedeisende hulp na een ongeval met de populaire fiets. Ter vergelijking: in heel 2023 waren dat er 75. Opvallend is dat bijna de helft van de slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar oud is.

Helmplicht

De Tweede Kamer wil daarom een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar invoeren. Minister van Verkeer Barry Madlener geeft echter aan dat dit alleen kan als de regels voor alle e-bikes gelden. Ook benadrukt hij dat het probleem vooral ligt bij het rijgedrag van de bestuurders. Veilig Verkeer Nederland pleit zelfs voor een minimumleeftijd van 16 jaar.