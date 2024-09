Forse stijging ongelukken met fatbikes: vooral jonge tieners raken zwaargewond

Het aantal ongelukken met fatbikes is in het tweede kwartaal van dit jaar flink toegenomen, dat meldt VeiligheidNL. Tussen april en juni belandden 115 mensen op de spoedeisende hulp na een ongeval met de populaire fiets. Dat is een forse stijging vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar, toen 25 mensen gewond raakten. In heel 2023 waren dat er in totaal 75. Opvallend is dat bijna de helft van de slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar oud is.

Bij 24 procent van deze jonge gewonden werd hersenletsel vastgesteld. Dit komt twee keer zo vaak voor in vergelijking met leeftijdsgenoten die met een normale fiets een ongeluk hadden.

Het opvoeren van fatbikes is vaak eenvoudig, maar kan problemen veroorzaken bij andere weggebruikers, die bijvoorbeeld kunnen schrikken door de hoge snelheid van deze fietsen:

2:15 Opgevoerde fatbikes 'ronduit gevaarlijk': stil en rijden net zo hard als een auto

Ook bij andere elektrische fietsen, zoals e-bikes, werd hersenletsel geconstateerd, namelijk bij 22 procent van de gevallen. VeiligheidNL wijst erop dat de cijfers mogelijk nog hoger liggen, omdat slechts 14 van de 83 SEH-afdelingen in Nederland de data hebben gerapporteerd.

Aanpassen minimumleeftijd

Het kenniscentrum pleit daarom voor een verhoging van de minimumleeftijd voor e-bikes naar 16 jaar, terwijl de Tweede Kamer vooralsnog een grens van 14 jaar overweegt. "Dit beschermt een van de meest kwetsbare groepen," aldus VeiligheidNL.

Ook minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt dit voorstel. Hij vreest dat fabrikanten anders fatbikes zullen aanpassen, zonder dat de veiligheid verbetert. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een mogelijke helmplicht en een leeftijdsgrens van 14 jaar voor fatbikes.