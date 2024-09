Al 16.500 illegale fatbikes in beslag genomen sinds juli

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft sinds juli op 16.500 fatbikes uit China beslag gelegd. Het gaat volgens de inspectie om illegale bromfietsen met het uiterlijk van een fatbike.

De ILT heeft de invoer van de voertuigen in de Rotterdamse haven tegengehouden. Ook zijn er ongeveer duizend fatbikes in beslag genomen bij distributiecentra van een Nederlandse aanbieder.

Fatbikes liggen momenteel onder vuur omdat veel mensen ze gevaarlijk vinden en ze veelal opgevoerd zijn:

2:15 Opgevoerde fatbikes 'ronduit gevaarlijk': stil en rijden net zo hard als een auto

"Hoewel er ook fatbikes zijn die voldoen aan de regels voor elektrische fietsen, ziet de ILT dat een groeiend aantal goedkopere, onveilige en ongekeurde bromfietsen wordt aangeboden op de Nederlandse markt", staat in een verklaring.

"De ILT vindt het van maatschappelijk belang dat deze illegale bromfietsen zo snel mogelijk uit ons straatbeeld verdwijnen. En dat begint door de verkoop ervan via de officiële handelskanalen een halt toe te roepen."

Flink toegenomen

In juli bracht de inspectie al naar buiten dat beslag was gelegd op zo'n 3500 fatbikes. Dat aantal is sindsdien dus flink toegenomen. De ILT doet de komende tijd nog verder onderzoek waarna het dossier wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

ANP