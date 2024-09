Meisje (13) niet vervolgd na fatbike-ongeluk: te zware verwondingen

Het 13-jarige meisje dat afgelopen juni in Breda met haar fatbike een ongeluk veroorzaakte doordat ze door rood reed en twee auto's raakte wordt niet vervolgd. Dit heeft het Openbaar Ministerie besloten. De politie geeft aan dat het komt door de omvang van de verwondingen die het meisje opliep.

Naast de bestuurder raakte ook een 8-jarig meisje zwaargewond, zij zat achterop op de fatbike. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de Heerbaan in Breda. Het meisje reed door rood waarna ze botste tegen de eerste auto. Het meisje dat achterop zat werd daarna nog door een tweede auto geraakt.

Er kwamen veel hulpverleners ter plaatse bij het ongeval in juni, ook werd een traumahelikopter ingezet, is te zien in onderstaande video.

0:27 Twee kinderen gewond bij ongeluk tussen fatbike en auto Breda

De politie laat aan Omroep Brabant weten dat de automobilisten niks te verwijten valt. Ook was er technisch niks mis met de fatbike en was die ook niet opgevoerd. Na het ongeluk moest een van de slachtoffers behandeld worden door een trauma-arts en met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het andere meisje werd naar een ander ziekenhuis gebracht.