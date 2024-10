Politie neemt tientallen opgevoerde fatbikes in bij massale controle Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft afgelopen vrijdag flink huisgehouden tijdens een grote verkeerscontrole gericht op fatbikes. Maar liefst 30 opgevoerde fatbikes werden van de weg gehaald, waarvan 7 in beslag werden genomen omdat de eigenaren al eerder waren beboet. De controle, die plaatsvond op meerdere locaties in de stad, was hard nodig volgens de politie, omdat fatbikes steeds vaker gevaarlijke situaties en ongelukken veroorzaken.

Tussen 14.00 en 21.00 uur werd streng gecontroleerd op locaties zoals de Stratumsedijk, Vestdijk, Limburglaan en Keizersgracht. Motorrijders leidden fatbike-bestuurders naar de controleposten, waar hun voertuigen op een rollentestbank werden gecontroleerd. De fatbikes die niet aan de wettelijke eisen voldeden, werden direct van de weg gehaald. Bestuurders kregen daarnaast een proces-verbaal. "Fatbike-overlast is veel mensen een doorn in het oog en levert gevaarlijke situaties op. Dit is een landelijk probleem," aldus de coördinator van de actie.

Vooral minderjarige bestuurders werden hard aangepakt. Zij mogen na het weekend samen met hun ouders op het politiebureau verschijnen om hun fatbike op te halen, maar kregen een stevige waarschuwing mee: bij een tweede overtreding zijn ze hun fatbike definitief kwijt. De in beslag genomen voertuigen worden waarschijnlijk vernietigd door het Openbaar Ministerie.

Beeld: Politie Eindhoven

Meer overtredingen beboet

Het bleef niet alleen bij fatbikes. De politie schreef maar liefst 265 boetes uit, waarvan 125 voor fietsers die hun telefoon gebruikten tijdens het rijden. Ook werden er 20 bekeuringen uitgedeeld voor het door rood licht rijden, en daarnaast werd er bekeurd voor onder andere te hard rijden, rijden zonder rijbewijs, rijden zonder helm en rijden onder invloed.

"Van de directie van een middelbare school kregen we terug dat het rondzong onder de leerlingen en dat die hun fatbike uit voorzorg maar lieten staan", aldus de politie. Veel passanten reageerden echter wel positief, laat de coördinator weten.

Fatbikes zijn fietsen met trapondersteuning, maar soms worden ze opgevoerd zodat ze veel harder kunnen rijden dan toegestaan. Dit zorgt voor steeds meer ongelukken en klachten. Met deze controle hoopt de politie een duidelijk signaal af te geven: opgevoerde fatbikes horen niet op de weg.