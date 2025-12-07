Drukbezochte en emotionele herdenking Tarwekamp, weduwe: 'Beeld blijft mijn ziel kwellen'

Belangstellenden zijn massaal naar de herdenkingsbijeenkomst van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag gekomen. Zondag was het exact een jaar geleden dat de wijk Mariahoeve werd opgeschrikt door een gigantische explosie. Om de zes dodelijke slachtoffers te herdenken waren honderden mensen in de Adventkerk.

Ook waren ze daar om de vijf mensen die destijds gewond raakten een hart onder de riem te steken. Bij de dienst werden de doden herdacht door middel van het noemen van de namen en een moment van stilte. "Vandaag is een emotioneel moment, en voor al die emotie is ruimte", aldus de ceremoniemeester.

Beladen dag

Diverse mensen spraken, waaronder de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Hij verwees in zijn speech naar het dodelijke ongeluk van donderdag aan de Bezuidenhoutseweg, een gebeurtenis die net als de explosie "veel impact" heeft gehad op de wijk. Hij noemde het "bijzonder bitter dat dit is gebeurd in Mariahoeve, zo dicht op deze beladen dag".

Een medewerker van Slachtofferhulp sprak de zaal toe namens de Griekse vrouw van een 44-jarig dodelijk slachtoffer. "Wij hebben een situatie meegemaakt die alleen mensen in oorlogsgebieden of terreursituaties meemaken", zei zij. De weduwe heeft drie kinderen met haar overleden echtgenoot. "Zolang ik leef, blijft het beeld van de stukken lichaam van mijn echtgenoot mijn ziel kwellen", waren haar woorden.

Voor de drie dodelijke slachtoffers uit hetzelfde Chinese gezin waren door nabestaanden video's met familiefoto's en Chinese muziek samengesteld. De slachtoffers zijn een man van 45, een 41-jarige vrouw en hun dochter van 17. Zij laten een zoon en broertje achter. Een nabestaande zei in een video te hopen dat de daders, die zij aanduidt als "laaghartige criminelen", zo snel mogelijk gestraft worden.

Rechtszaak

Voor de explosie zijn vier personen opgepakt. De aanslag was gericht tegen de bruidsmodewinkel van de ex-partner van hoofdverdachte Moshtag B. De rechtszaak is inmiddels begonnen met nu vier voorbereidende zittingen op de teller. Tijdens de jongste zitting op 17 november haalde een van de verdachten, de 33-jarige Adil A., hondsbrutaal uit naar de rechter. Deze vroeg om rust in de zaal, waarop A. - fel omdat zijn voorarrest niet opgeheven werd - riep dat de rechter zelf zijn mond maar moest houden.

B. gaf tijdens een zitting in maart van dit jaar aan spijt te hebben van de aanslag en sprak de hoop uit dat nabestaanden hem zouden kunnen vergeven. Naar verwachting gaat de zaak halverwege 2026 inhoudelijk verder.