Verdachte Tarwekamp-explosie verwijt OM en media: 'Jullie verzinnen van alles'

Adil A. (33), een van de verdachten in de strafzaak rond de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, is maandag op hoge toon uitgevaren tegen zowel het Openbaar Ministerie als de media.

Eerder zei de hoofdverdachte Moshtag B. in de zaak spijt te hebben van de explosie, is te zien in bovenstaande video.

A. kreeg in het laatste deel van de inleidende zitting de gelegenheid nog iets te zeggen en nam de gelegenheid te baat om zijn ongenoegen te uiten. Daarbij sprak hij de officieren van justitie en een verslaggeefster rechtstreeks aan. De voorzitter van de rechtbank greep niet in.

Adil A., rechtbanktekening. Beeld: ANP

A. verwijt het OM onder meer dat het "steeds met andere dingen komt". Over de media zei hij: "Jullie verzinnen van alles en nog wat." Ook medeverdachte Moshtag B. (33), het vermoedelijke brein achter de ontploffing, moest het ontgelden. "Hij liegt alles bij elkaar", aldus A., die de man een "Afghaanse actrice" noemde.

B. is van Afghaanse komaf. A. was volgens het OM betrokken bij de voorbereiding, maar was niet bij de explosie aanwezig.

A. blijft achter tralies

De rechtbank wees een verzoek tot schorsing van het voorarrest van A. af. Volgens de rechtbank is de verdenking tegen de man stevig genoeg om hem in de cel te houden. A. stak een spottende duim op naar de rechtbank toen hij deze beslissing te horen kreeg. Voor de andere drie verdachten waren geen vrijlatingsverzoeken gedaan. Alle vier blijven dus vastzitten.

De volgende inleidende zitting is op 21 augustus.

ANP