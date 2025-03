Tarwekamp-slachtoffers Li, Renai, Sofia, Tim en Vikel stonden vol in het leven

Tijdens de eerste pro-formazitting in de strafzaak rond de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag hebben meerdere slachtoffers een gezicht gekregen. De nabestaanden van Li, Renai, Sofia, Tim en Vikel lieten vrijdag, via woordvoerders, van zich horen in de rechtbank Den Haag.

De foto's van Renai (45) en Li (41) en hun 17-jarige dochter Sofia waren eind vorig jaar al in de openbaarheid verschenen. Renai en Li, die al meer dan tien jaar in Nederland woonden, stonden bekend als hardwerkende ouders. Ze werkten van zonsopgang tot zonsondergang om hun gezin een toekomst te geven. Hun dochter Sofia was een ambitieuze tiener met de droom om arts te worden.

Hij hoorde zijn vader om hulp schreeuwen, maar hij kon niet bij hem komen. Officier van justitie leest verklaring 8-jarig zoontje voor

Het zoontje van 8 jaar oud overleefde als enige van het gezin de aanslag. Vrijdag werden zijn verklaringen opgelezen in de rechtbank. "Hij vertelt aan de politie dat hij wakker werd van een harde knal", las de officier voor. "Hij dacht dat hij uit zijn bed was gevallen. Hij dacht dat hij in een droom zat waarin hij viel. Hij zag geen deuren meer in het huis. Via een stuk hout is hij van zijn bed omhoog geklommen. Hij hoorde zijn vader om hulp schreeuwen, maar hij kon niet bij hem komen."

Nieuwe foto's

Namens de Familie deelde vrijdag voor het eerst foto's van twee andere slachtoffers, Tim en Vikel. Daarmee krijgen zij voor het eerst ook een gezicht voor het grote publiek.

Ook familieleden van de 31-jarige Tim uit Voorburg waren aanwezig in de rechtbank. Ze laten via Namens de Familie weten dat hij een avontuurlijke jongen was, met zijn hele toekomst nog voor zich. "Hij had nog zoveel plannen. Het slaat een enorm gat in onze familie."

De 44-jarige Vikel was voor werk in Den Haag. Hij woonde daarom alleen op de Tarwekamp, zijn vrouw en drie kinderen zouden later overkomen vanuit Griekenland. De weduwe en broer van Vikel volgden de zitting via een livestream.

Naast het genoemde vijftal overleed een 63-jarige man door de aanslag. Zijn vrouw overleefde de explosie.

Excuses en spijtbetuigingen

De 33-jarige Moshtag B., hoofdverdachte van de dodelijke explosie, gaf tijdens de inleidende rechtbankzitting aan 'enorm spijt' te hebben. "Het was niet de bedoeling. Het is volkomen uit de hand gelopen en dat betreur ik zeer. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en de slachtoffers. Ik hoop dat ze mij op den duur zullen vergeven."

Volgens Bart Visser van Namens de Familie zijn die woorden niet besteed aan de nabestaanden. "Ik denk dat excuses en spijtbetuigingen een oor zijn ingegaan, en met dezelfde snelheid het andere oor weer uit. Er werd ook gezegd: 'Ik hoop dat ze me ooit kunnen vergeven'. Ik denk dat vergiffenis een luxe is die voor deze mensen niet geldt. Dus dat heeft niet zoveel indruk gemaakt."

Visser noemt het 'ongelofelijk' dat de verdachten aangeven dat ze niemand wilden doden. "Je leeft dan in een parallelle werkelijkheid ofzo. 200 liter benzine in de fik steken onder een woning waar mensen liggen te slapen. Ik zou het niet kunnen bedenken. Dat is wel gebeurd, een compleet onbesuisde actie die extreem veel leed heeft veroorzaakt. Dat is een leed dat Tarwekamp zal moeten dragen, maar deze gezinnen zullen daar de rest van hun leven een antwoord op moeten zien te vinden."

Verdachten voorlopig vast

De rechtbank Den Haag besloot vrijdag dat de vier verdachten de komende maanden in de cel blijven. De rechtbank noemde tijdens de eerste voorbereidende zitting de verdenkingen te zwaar om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. Op woensdag 26 mei is de volgende voorbereidende zitting.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal niet eerder dan eind dit jaar zijn. Het Openbaar Ministerie gaf aan nog wel zes maanden tijd nodig te hebben om het dossier af te ronden. Ook de advocaten van de vier verdachten hebben verschillende onderzoekswensen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP