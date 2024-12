Verdachten Haagse explosies betuigen spijt, OM gelooft het niet: 'Niet oprecht'

Twee mannen die verdacht worden van het geven van de opdracht voor twee explosies op oudejaarsdag vorig jaar in Den Haag, hebben spijt betuigd. Ze geven hun betrokkenheid toe en bieden hun verontschuldigingen aan. "Ik ben geraakt door wat er op de Tarwekamp is gebeurd", zei Divaio M. maandag in de rechtbank in Den Haag. Nigel T. gaf aan "enorm geschrokken" te zijn.

De officier van justitie noemde de spijtbetuigingen "niet oprecht". "Dit komt op mij niet over als spijt." Bij een explosie bij een appartementencomplex op de Tarwekamp, kwamen begin deze maand zes mensen om het leven.

In de video hierboven zie je de beelden die binnenkwamen net na de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, waar de verdachten het over hebben. Daarbij kwamen zes mensen om het leven.

Bij de explosies vorig jaar bij een woning aan de Kempstraat en een appartementencomplex aan de Wolmaransstraat, raakten woningen en auto's beschadigd. Niemand raakte gewond. Vier mannen die betrokken zouden zijn bij de opdracht tot de aanslag, staan maandag terecht.

Drugsconflict

Aanleiding voor de explosies zou een drugsconflict zijn tussen verdachte Azeddine B. en de zoon van de bewoner van een van die woningen. De opdracht zou vanuit de gevangenis zijn geregeld, waar B. op dat moment zat op verdenking van onder meer mishandeling van zijn partner. Medegedetineerde Divaio M. heeft toegegeven dat hij "iemand" moest bellen en een boodschap moest doorgeven.

De eerste explosie, midden in de nacht, zou bij het verkeerde adres zijn geweest. Op dezelfde dag moest de fout 'hersteld' worden. Dat gebeurde aan het begin van de avond. Azeddine B. zou boos te horen zijn op de achtergrond van het telefoongesprek waarin de tweede explosie geregeld werd.

B. doet er het zwijgen toe. Ook verdachte Brulio A. (19) zei niets. Hij gaf aan geheugenverlies te hebben na een scooterongeluk. A. zou samen met Nigel T. de explosieven hebben geregeld en de opdracht hebben uitgezet. Een minderjarige jongen wordt verdacht van de daadwerkelijke uitvoering, samen met een nog altijd onbekend gebleven persoon.

De officier heeft acht jaar cel geëist tegen B. die ze als hoofdopdrachtgever ziet. De andere drie verdachten hoorden als 'onderopdrachtgevers' zeven jaar cel eisen.

De rechtbank doet 13 januari uitspraak.

ANP