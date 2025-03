Veel aanwezigen bij proces Tarwekamp, hoofdverdachte bekent direct

Onder grote publieke belangstelling is vrijdag de eerste openbare zitting gehouden in de strafzaak rond de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. De hoofdverdachte, de 33-jarige Moshtag B., heeft direct schuld bekend. Zijn advocaat Gerard Spong verklaarde dat B. veel spijt heeft van zijn daad. Het Openbaar Ministerie beschuldigt B. en twee medeverdachten van moord of doodslag.

De explosie op 7 december vorig jaar had dramatische gevolgen: zes mensen kwamen om het leven en vijf woningen stortten volledig in. Volgens justitie was de aanslag gericht op de eigenares van een bruidsmodewinkel in het pand. Zij zou de ex-vriendin van Moshtag B. zijn geweest. Uit wraak voor vermeend vreemdgaan zou hij hebben besloten om haar iets aan te doen.

Bewoners van het wooncomplex kregen het afgelopen jaar veel steun uit de buurt en het hele land, onder meer via donaties. Bekijk hierboven de video hoe het laatste opgehaalde geld werd overgemaakt aan de getroffenen.

Eerder probeerden de verdachten de aanslag al op 1 december te plegen. Toen werden twee van hen in Oosterhout betrapt met een bestelbus vol jerrycans benzine en zwaar vuurwerk. De politie hield hen kort aan, maar liet hen na verhoor weer gaan. Op 7 december sloegen de daders alsnog toe: bijna 200 liter benzine werd in een afgesloten ruimte tot ontploffing gebracht, waardoor de schade enorm was.

Nog lopend onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is grotendeels afgerond, maar er worden nog getuigen gehoord, onder wie nabestaanden van de slachtoffers. Justitie laat een digitale visualisatie maken van de explosie, terwijl het Nederlands Forensisch Instituut nog enkele maanden nodig heeft om de laatste onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast wordt hoofdverdachte B. onderworpen aan een gedragskundig onderzoek.

Verdachte Mourad B., die niet bij de zitting aanwezig was, heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat gaf aan dat hij alsnog een verklaring zal afleggen.

Veel belangstelling bij de rechtbank

De zaak trekt veel aandacht. In de rechtbank van Den Haag waren vrijdag drie extra videozalen ingericht voor belangstellenden, en direct betrokkenen konden de zitting via een livestream volgen. De rechtbankvoorzitter stond kort stil bij de enorme impact van de gebeurtenis op de nabestaanden en de samenleving.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak laat nog op zich wachten. Het Openbaar Ministerie gaf aan nog zes maanden nodig te hebben om het dossier af te ronden. Op 26 mei en in augustus volgen nog voorbereidende zittingen. Pas daarna wordt bepaald of de zaak klaar is voor inhoudelijke behandeling, die niet eerder dan eind dit jaar zal plaatsvinden.

Kritiek op lekken dossier

Tijdens de zitting uitte het Openbaar Ministerie forse kritiek op het feit dat "het hele strafdossier" in aanloop naar de zitting naar de pers is gelekt. Volgens de aanklagers is niet te achterhalen hoe en door wie. Ze noemen het lek "extra leed" voor de nabestaanden, die hierdoor via de media geconfronteerd werden met gedetailleerde onderzoeksbevindingen. Ook enkele advocaten spraken hun afkeuring uit over het lekken.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd om het voorarrest van de vier verdachten te verlengen. De rechter zal daar later uitspraak over doen.

Hart van Nederland/ANP