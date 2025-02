200 liter benzine gebruikt bij explosie Tarwekamp

De verdachten van de explosie op de Tarwekamp in Den Haag gebruikten 200 liter benzine bij hun brandstichting. Drie van de vier mannen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) bij de aanslag betrokken waren, worden verdacht van moord of doodslag op zes personen en poging daartoe op andere mensen die in het huizenblok aanwezig waren.

Daarnaast worden ze ook verdacht van brandstichting met de dood als gevolg, brandstichting in een auto en het voorbereiden van brandstichting. Dat meldt het OM woensdag.

In de video hierboven zie je een interview uit januari van dit jaar waarin het OM stelt dat de verdachten eigenlijk een heel ander plan hadden voor de Tarwekamp.

Met de explosie werd op zaterdagochtend 7 december een heel huizenblok weggeblazen. Zes mensen kwamen om het leven, vier mensen moeten gewond naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers was een 8-jarige jongen die het drama als enige van zijn gezin overleefde nadat zijn vader, moeder en zus overleden.

Hier bekijk je de eerste beelden na de explosie:

0:41 Explosie in flat in Den Haag

Uitgegoten over bruidsjurken

Uit het onderzoek is volgens het OM duidelijk geworden dat ongeveer 200 liter benzine is gebruikt om brand te stichten in de bruidsmodezaak. De zaak was het doelwit van de explosie. De benzine zou zijn uitgegoten over het pand en de bruidsjurken.

Vier mannen worden in de dagen na de explosie aangehouden. Een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man en 23-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout. Zij zitten vast op verdenking van brandstichting op 7 december en voorbereidingshandelingen voor brandstichting op 1 december. Voor de man uit Rotterdam en de mannen uit Roosendaal komt daar nu de verdenking (poging) moord/doodslag bij.

Een van hen heeft eerder verklaard dat hij slechts mee wilde om waardevolle spullen te stelen, maar daar uiteindelijk vanaf zag. Volgens het OM zou de 33-jarige Rotterdammer het brein achter de aanslag zijn. Hij zou een relatie hebben gehad met de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Die relatie werd verbroken. De man heeft via zijn advocaat ontkend het brein te zijn achter de aanslag.