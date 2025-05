NFI heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar explosie Tarwekamp

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Dat liet het Openbaar Ministerie maandag weten tijdens de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank Den Haag. Het voorlopige rapport is waarschijnlijk begin juli klaar, eind augustus wordt het definitieve rapport verwacht, zei de officier van justitie.

Mocht ook nog onderzoek nodig zijn naar de bouwkundige staat van het pand, dan moet er rekening mee worden gehouden dat dat heel lang kan duren, waarschuwde de officier. "Het NFI beschikt niet over de benodigde deskundigheid, daarom moet er een externe partij worden ingeschakeld." De rechtbank is van plan begin volgend jaar de zaak inhoudelijk te behandelen. Mocht er een bouwkundig rapport nodig zijn, dan moet dat waarschijnlijk worden uitgesteld.

Bij de explosie in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december kwamen zes mensen om het leven. Vier mannen worden verdacht van betrokkenheid.

ANP