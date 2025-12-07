Volg Hart van Nederland
Familie Mara (21) en Doris (20) 'kapot van verdriet' na crash Den Haag: 'Onbeschrijflijk'

Ongeluk

Vandaag, 15:45

Groot verdriet bij de familie van Mara (21) en Doris (20), die afgelopen donderdag omkwamen door het auto-ongeluk op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Via een verklaring laten nabestaanden weten de dood van de jonge vrouwen "onbeschrijflijk oneerlijk" te vinden en dat ze niet kunnen bevatten "dat zij er ineens niet meer zijn".

De familie vertelt dat de dag waarop de vrouwen om het leven kwamen, juist een feestelijke had moeten zijn. Dat sluit aan bij eerdere berichtgeving over het tragische voorval, waarin bekend werd dat een van de vrouwelijke slachtoffers die dag haar verjaardag aan het vieren was. Na die viering zouden ze, samen met nog een vriendin, bij een man in de auto zijn gestapt.

'Intens verdrietig'

Rond 4.40 uur gaf de politie een stopteken aan de auto waar de vrouwen in zaten omdat er sprake was van 'opvallend rijgedrag'. Maar de auto stopte niet en na een korte achtervolging verloor de chauffeur de macht over het stuur en botste tegen een boom, aldus het Openbaar Ministerie. Van de vier inzittenden, allen uit Den Haag, overleden er drie: de 24-jarige bestuurder, de 20-jarige Doris en 21-jarige Mara.

De vierde inzittende, een 21-jarige vrouw, raakte gewond. Met haar gaat het naar omstandigheden lichamelijk goed, valt te lezen in de verklaring. Maar: "Ook zij is zeer aangeslagen en intens verdrietig om het verlies van haar vriendinnen."

