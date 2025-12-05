Vrouwelijke slachtoffers dodelijke crash Den Haag kregen lift na verjaardagsfeest

De jonge vrouwen die donderdag verongelukten na een fatale politieachtervolging in Den Haag kenden de mannelijke bestuurder (24) waarschijnlijk niet. Dat vertellen meerdere naasten van de twee omgekomen vrouwen (20 & 21) en van het gewonde slachtoffer (21) aan RTL Nieuws. De vrouwen zijn vermoedelijk na het vieren van de verjaardag van één van de vrouwen bij de man in de auto gestapt.

Wat een vrolijk verjaardagsfeest van één van de vrouwelijke slachtoffers had moeten zijn, eindigde in een gruwelijk drama. Drie vrouwen uit Den Haag reden mee met een man, die achter het stuur zat. Hij zou een lift hebben aangeboden, vertellen naasten van de slachtoffers. Ze zouden de man donderdag pas hebben ontmoet.

De bekenden van de slachtoffers reageren erg aangeslagen op het nieuws dat twee van hun vriendinnen zijn overleden.