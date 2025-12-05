Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouwelijke slachtoffers dodelijke crash Den Haag kregen lift na verjaardagsfeest

Ongeluk

Vandaag, 21:04

Link gekopieerd

De jonge vrouwen die donderdag verongelukten na een fatale politieachtervolging in Den Haag kenden de mannelijke bestuurder (24) waarschijnlijk niet. Dat vertellen meerdere naasten van de twee omgekomen vrouwen (20 & 21) en van het gewonde slachtoffer (21) aan RTL Nieuws. De vrouwen zijn vermoedelijk na het vieren van de verjaardag van één van de vrouwen bij de man in de auto gestapt.

Wat een vrolijk verjaardagsfeest van één van de vrouwelijke slachtoffers had moeten zijn, eindigde in een gruwelijk drama. Drie vrouwen uit Den Haag reden mee met een man, die achter het stuur zat. Hij zou een lift hebben aangeboden, vertellen naasten van de slachtoffers. Ze zouden de man donderdag pas hebben ontmoet.

De bekenden van de slachtoffers reageren erg aangeslagen op het nieuws dat twee van hun vriendinnen zijn overleden.

Door ANP

Lees ook

Slachtoffers fatale politieachtervolging waren jonge twintigers
Slachtoffers fatale politieachtervolging waren jonge twintigers
Twee vrouwen en een man overleden na politieachtervolging Den Haag
Twee vrouwen en een man overleden na politieachtervolging Den Haag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.