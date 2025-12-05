Slachtoffers fatale politieachtervolging waren jonge twintigers

Het Openbaar Ministerie heeft de identiteit van de vier inzittenden van het fatale ongeluk na een korte politieachtervolging donderdag in Den Haag bekendgemaakt. Allen komen uit Den Haag. De bestuurder was een 24-jarige man, hij overleed. Ook overleden twee vrouwen van 21 en 20 jaar. Een 21-jarige vrouw raakte gewond.

De politie wilde donderdag rond 04.40 uur de auto controleren, omdat agenten het rijgedrag opvallend vonden. Ze gaven een stopteken, maar de chauffeur ging ervandoor. Er volgde een korte achtervolging. Op de Bezuidenhoutseweg verloor de chauffeur de macht over het stuur, waarna hij tegen een boom kwam en de auto in brand vloog, aldus het OM.

Het OM deelt niet hoe het met de gewonde vrouw gaat, omdat het over de medische situatie geen uitspraken doet. Ook op vragen over waar het stopteken werd gegeven, wat de mogelijke reden was dat de man niet stopte en of andere weggebruikers gevaar hebben gelopen, gaat het OM niet in, omdat het onderzoek naar de gebeurtenis nog loopt.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de politie. Dat gebeurt altijd als iemand zwaargewond raakt of overlijdt bij politieoptreden.