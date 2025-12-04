Auto crasht na politieachtervolging Den Haag, lot inzittenden onduidelijk

Een politieachtervolging in Den Haag is donderdagochtend geëindigd met een zware crash. De verdachte ging er na een stopteken met hoge snelheid vandoor. De auto ligt ondersteboven en lijkt volledig te zijn uitgebrand. mensen er in de auto zaten en hoe zij eraan toe zijn, is nog niet bekend.

Agenten gaven de bestuurder van de auto rond 04.40 uur een stopteken wegens "opvallend rijgedrag", vertelt een woordvoerder van de Politie. Maar de auto ging ervandoor en de politie zette de achtervolging in. Nadat de auto tegen de boom tot stilstand was gekomen, vatte de auto vlam.

Slachtoffers

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Bezuidenhoutseweg met de Reigersbergenweg. Hulpdiensten gingen ter plaatse. De locatie is afgezet voor onderzoek. Over eventuele slachtoffers maakt de politie mogelijk later donderdag meer bekend.