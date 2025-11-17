Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verdachte Tarwekamp-explosie valt uit naar rechtbankt: 'Hou zelf je mond'

Verdachte Tarwekamp-explosie valt uit naar rechtbankt: 'Hou zelf je mond'

Rechtszaak

Vandaag, 13:54 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In de strafzaak over de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve is maandag opnieuw onrust ontstaan in de rechtszaal. De 33-jarige Adil A., een van de vier verdachten, reageerde fel toen de rechtbank besloot zijn voorarrest niet op te heffen.

Tijdens het uitspreken van deze beslissing riep hij "bullshit", toen de voorzitter hem maande stil te zijn, beet hij terug: "Hou zelf je mond." Op last van de voorzitter werd hij door de parketpolitie uit de zaal gehaald en naar het cellenblok gebracht.

De hoofdverdachte zei in maart spijt te hebben van de aanslag:

Hoofdverdachte zegt spijt te hebben van aanslag Tarwekamp: 'Hoop dat nabestaanden mij vergeven'
1:43

Hoofdverdachte zegt spijt te hebben van aanslag Tarwekamp: 'Hoop dat nabestaanden mij vergeven'

De explosie, die plaatsvond op 7 december vorig jaar, maakte veel indruk. Er kwamen zes mensen om het leven en vijf raakten gewond. De ontploffing was volgens justitie een aanslag, gericht op een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. (34 ). Die winkel zat op de begane grond van het getroffen appartementenblok. De woningen erboven raakten zo zwaar beschadigd dat ze moesten worden gesloopt.

Blind

Het was niet de eerste keer dat A. zijn zelfbeheersing verloor in de rechtszaal. Bij een eerdere zitting in mei viel hij ook al uit tegen de officieren van justitie en de media. Volgens zijn advocaat voelt A. zich groter verantwoordelijk gehouden dan volgens hem terecht is, iets wat hem "boos" en "gefrustreerd" maakt. Het OM stelt dat A. betrokken is geweest bij de voorbereidingen van de aanslag, maar niet bij de uitvoering. Ook eerdere verzoeken om hem vrij te laten, wees de rechtbank af.

Lees ook:

Verdachte Tarwekamp-explosie verwijt OM en media: 'Jullie verzinnen van alles'
Verdachte Tarwekamp-explosie verwijt OM en media: 'Jullie verzinnen van alles'

Maandag richtte A. zijn woede opnieuw op het OM en de rechtbank. "Het lijkt net of jullie blind zijn en geen dossiers lezen", zei hij vlak voordat hij hoorde dat hij voorlopig vast blijft zitten. Het onderzoek naar de explosie loopt nog, maar volgens het OM is de afronding in zicht. De politie maakt nog een visualisatie van wat er precies is gebeurd.

Onnoemelijk leed

De afgelopen maanden heeft justitie gesprekken gevoerd met slachtoffers en nabestaanden. Volgens het OM is daarbij duidelijk geworden hoeveel "onnoemelijk leed" de explosie heeft veroorzaakt. Nabestaanden spraken onder meer over verlies, trauma’s, woede en onzekerheid over de financiële afwikkeling.

De volgende inleidende zitting is op 12 februari. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt waarschijnlijk pas na de zomer van volgend jaar en zal meerdere dagen duren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Tarwekamp-slachtoffers Li, Renai, Sofia, Tim en Vikel stonden vol in het leven
Tarwekamp-slachtoffers Li, Renai, Sofia, Tim en Vikel stonden vol in het leven
Verdachte Tarwekamp-explosie verwijt OM en media: 'Jullie verzinnen van alles'
Verdachte Tarwekamp-explosie verwijt OM en media: 'Jullie verzinnen van alles'
Veel aanwezigen bij proces Tarwekamp, hoofdverdachte bekent direct
Veel aanwezigen bij proces Tarwekamp, hoofdverdachte bekent direct

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.