Verdachte Tarwekamp-explosie valt uit naar rechtbankt: 'Hou zelf je mond'

In de strafzaak over de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve is maandag opnieuw onrust ontstaan in de rechtszaal. De 33-jarige Adil A., een van de vier verdachten, reageerde fel toen de rechtbank besloot zijn voorarrest niet op te heffen.

Tijdens het uitspreken van deze beslissing riep hij "bullshit", toen de voorzitter hem maande stil te zijn, beet hij terug: "Hou zelf je mond." Op last van de voorzitter werd hij door de parketpolitie uit de zaal gehaald en naar het cellenblok gebracht.

De hoofdverdachte zei in maart spijt te hebben van de aanslag:

1:43 Hoofdverdachte zegt spijt te hebben van aanslag Tarwekamp: 'Hoop dat nabestaanden mij vergeven'

De explosie, die plaatsvond op 7 december vorig jaar, maakte veel indruk. Er kwamen zes mensen om het leven en vijf raakten gewond. De ontploffing was volgens justitie een aanslag, gericht op een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. (34 ). Die winkel zat op de begane grond van het getroffen appartementenblok. De woningen erboven raakten zo zwaar beschadigd dat ze moesten worden gesloopt.

Blind

Het was niet de eerste keer dat A. zijn zelfbeheersing verloor in de rechtszaal. Bij een eerdere zitting in mei viel hij ook al uit tegen de officieren van justitie en de media. Volgens zijn advocaat voelt A. zich groter verantwoordelijk gehouden dan volgens hem terecht is, iets wat hem "boos" en "gefrustreerd" maakt. Het OM stelt dat A. betrokken is geweest bij de voorbereidingen van de aanslag, maar niet bij de uitvoering. Ook eerdere verzoeken om hem vrij te laten, wees de rechtbank af.

Maandag richtte A. zijn woede opnieuw op het OM en de rechtbank. "Het lijkt net of jullie blind zijn en geen dossiers lezen", zei hij vlak voordat hij hoorde dat hij voorlopig vast blijft zitten. Het onderzoek naar de explosie loopt nog, maar volgens het OM is de afronding in zicht. De politie maakt nog een visualisatie van wat er precies is gebeurd.

Onnoemelijk leed

De afgelopen maanden heeft justitie gesprekken gevoerd met slachtoffers en nabestaanden. Volgens het OM is daarbij duidelijk geworden hoeveel "onnoemelijk leed" de explosie heeft veroorzaakt. Nabestaanden spraken onder meer over verlies, trauma’s, woede en onzekerheid over de financiële afwikkeling.

De volgende inleidende zitting is op 12 februari. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt waarschijnlijk pas na de zomer van volgend jaar en zal meerdere dagen duren.