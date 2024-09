Mark lag dertien uur onder puin na instorten hotel: 'Ik dacht: red ik dit wel?'

Mark Hoefnagel, zijn vrouw Edi en hun zoontje Jamie beleefden begin augustus een ware nachtmerrie toen het hotel waarin ze verbleven in het Duitse Kröv plotseling instortte. Wat begon als een ontspannen avond, eindigde in een tragedie waarbij Mark zwaargewond raakte en urenlang onder het puin vastzat. Hij vertelt zijn verhaal tegen Hart van Nederland.

De Urker beleefde beangstigende momenten nadat het hotel instortte. In totaal raakten negen mensen bedolven, waarvan twee om het leven kwamen.

Ingestort

"Ik lag met een koptelefoon op lekker te scrollen op onze hotelkamer toen er plotseling op de deur werd geklopt. We moesten de hotelkamer zo snel mogelijk verlaten", herinnert hij zich. "Binnen enkele seconden stortte daarna de hele wereld om ons heen in. Alles klapte in elkaar en je belandt in een zwart gat."

Mark, Edi en Jamie kwamen onder het puin terecht. Hoewel Edi en Jamie relatief ongedeerd bleven, raakte Mark ernstig gewond. "Ik zat zwaar bekneld en kon moeilijk ademen. Dan vraag je je af: red ik dit wel?" Mark lag vlakbij zijn vrouw en zijn zoontje. Ze konden elkaar niet zien, maar wel horen.

"Ik riep iedereen op om te bidden. Daarna is het wachten. Urenlang zat je in het donker opgesloten. De onzekerheid grijpt je aan", zegt Mark. Na dertien uur werd Mark dan eindelijk bevrijd. "Ik ben eruit gesleept door een soort gangenstelsel dat ze geboord hadden door het beton."

Ernstige verwondingen

De verwondingen die Mark opliep, zijn ernstig. Zijn nieren vielen uit, en door de beknelling ontstond er zo veel zwelling dat hij aan beide kanten van zijn heupen opengesneden moest worden. Ook is zijn pols gebroken. "Mijn lichaam heeft een zwaar trauma opgelopen," vertelt hij. Mark ligt nog altijd in het ziekenhuis. "Het is zwaar, maar ik merk elke dag een kleine verbetering."

Mark krijgt veel steun van zijn gemeenschap in Urk en onbekenden die hem kaartjes sturen. Hoewel hij nog een lange weg te gaan heeft in zijn herstel, hoopt hij binnenkort het ziekenhuis te kunnen verlaten en naar een revalidatiecentrum te gaan om verder te herstellen.