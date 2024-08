Drie Urkers onder puin ingestort hotel in Duitsland, moeder en 1-jarig kind gered

Een hotel in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is in de nacht van dinsdag op woensdag gedeeltelijk ingestort. Onder het puin is een dodelijk slachtoffer gevonden. Ook drie Nederlanders van Urk raakten bedolven, meldt Het Urkerland woensdag. Twee van hen zijn inmiddels gered.

Reddingswerkers zijn op de locatie van het ongeval, in de plaats Kröv aan de Moezel. Vijf mensen konden het pand op eigen kracht verlaten en zijn opgevangen door hulpdiensten. Beelden van de plaats van het ongeval tonen dat een deel van het gebouw met meerdere verdiepingen is ingestort. Omliggende gebouwen zijn geëvacueerd uit bezorgdheid dat het hotel Reichsschenke 'Zum Ritter Götz' verder zou kunnen instorten.

Zeker één Nederlander onder het puin

Van de drie Urkers zijn inmiddels een vrouw van 23 en haar 1-jarige zoon gered. Een collega van de vrouw, die bij Het Urkerland werkt, meldt dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De 26-jarige man van de vrouw ligt nog onder het puin. Volgens de lokale krant zijn er momenteel artsen bij hem. Collega's staan in contact met familieleden.

Details over de identiteit van het dodelijke slachtoffer zijn niet bekendgemaakt. In totaal zijn vier mensen onder het puin vandaan gehaald, onder wie de Nederlanders. De politie spreekt van meerdere zwaargewonden.

Reddingsoperatie

Volgens een verklaring van de politie zijn er rond de 250 hulpverleners aanwezig. De politie noemt het een "extreem moeilijke reddingsoperatie" doordat er meerdere verdiepingen ingestort zijn. Op beelden is te zien dat brandweerlieden het gebouw binnen zijn gegaan. Voor de deur staan ambulances klaar.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.

Hart van Nederland/ANP