Auke krijgt telefoontje van familie onder Duits puinhotel: 'schoonvader, ga bidden'

Het hoteldrama in het Duitse Kröv, op nog geen twee uur rijden van de Nederlandse grens, heeft velen gigantisch doen schrikken. Ook Auke Hoefnagel, vader van Mark, opa van Jamie en schoonvader van Edi. Ze raakten bedolven onder het puin. Aan Hart van Nederland vertelt Auke hoe hij een telefoontje kreeg van zijn schoondochter die onder het puin lag: "Ga bidden".

Mark was samen met zijn partner Edi en hun 2-jarig zoontje Jamie op vakantie, toen het dinsdagavond vreselijk misging. Het hotel stortte deels in, een enorme ravage tot gevolg. Daarbij kwamen twee personen om het leven en raakten er acht gewond, waaronder dus het jonge gezin van Urk. Ze lagen de hele nacht onder het puin, vader Mark zelfs tot later op de woensdagochtend.

Auke schrok zich wild toen hij het slechte nieuws over het verschrikkelijke voorval te horen kreeg. Maar inmiddels is de opluchting daar. "Dat wel, omdat onze kinderen levend en wel onder het puin vandaan gekomen zijn. Dat weet je van tevoren niet natuurlijk... gelukkig", zegt hij terwijl de tranen hem nog in de ogen staan.

Moeder en (klein)dochter zijn ongeschonden gebleven. Mark was minder fortuinlijk, hij breekt een arm en heeft diverse kneuzingen opgelopen maar is alsnog in leven. Auke: "Wij geloven in wonderen. En het is een Godswonder dat ze levend onder het puin vandaan zijn gekomen."

Hij is erg dankbaar voor dat wonder. "Je moet het overgeven aan iemand die alles ziet. En dat je op een gegeven moment ook een stuk rust mag ervaren, bovennatuurlijke rust... dan mag je ook weten dat er iemand bij ze is. God is erbij, dat hebben we echt zo ervaren", aldus de vrome vader en opa. "We zijn dankbaar dat het zo is afgelopen."

Auke en zijn familie zeggen diep mee te leven met de families van de dodelijke slachtoffers.