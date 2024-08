Tweede dode bij hoteldrama in Duitsland, één Nederlander nog onder het puin

Bij de instorting van een hotel in het westen van Duitsland is een tweede dode gevallen. Het gaat om een vrouw, hebben de hulpdiensten bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat niet om een lid van het Nederlandse gezin dat onder het puin bekneld raakte. Een 23-jarige vrouw en haar 1-jarige kind van Urk zijn al bevrijd, de 26-jarige man zit nog binnen.

Het hotel is volgens Jörg Teusch van de brandweer ineengezakt, waardoor geen muur meer recht staat. Als de reddingswerkers niet voorzichtig te werk gaan, dreigt het hotel "als een kaartenhuis" in te storten. Doorgangen via ramen, deuren en trappenhuizen zijn versperd.

De hulpdiensten hebben contact gelegd met de mensen in het hotel. Er zijn microfoons aangebracht, en met sommigen kon worden gebeld. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man van het Nederlandse gezin gewond is geraakt. Zijn vrouw heeft lichte verwondingen opgelopen, de baby is ongedeerd.

Hart van Nederland/ANP