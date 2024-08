Nederlandse man (26) levend uit ingestort hotel Duitsland gehaald

De 26-jarige man van Urk die vast zat onder het ingestorte hotel in de Duitse plaats Kröv, is levend naar buiten gehaald. De man wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Dat meldt de lokale krant Het Urkerland op basis van berichten van familie van het slachtoffer. Eerder werden al zijn 23-jarige vrouw en hun 1-jarige kind bevrijd. De vrouw heeft lichte verwondingen opgelopen, de baby is ongedeerd. Over de medische situatie van de man is vooralsnog niets bekend.

'Geen muur meer recht'

Bij de instorting van het hotel in het westen van Duitsland zijn twee doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Dinsdagavond rond 23.00 uur is een hele verdieping ingestort. De rest van het honderden jaren oude bouwwerk is verzakt. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat geen muur meer recht.

De gammele staat van het gebouw maakt het redden van mensen onder het puin lastig. Als de reddingswerkers niet voorzichtig te werk gaan, dreigt het hotel "als een kaartenhuis" in te storten. Doorgangen via ramen, deuren en trappenhuizen zijn versperd.

Hart van Nederland/ANP