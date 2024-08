Urker Mark in coma gebracht, crowdfunding opgezet voor hulp

Bijna drie dagen na het instorten van het hotel in het Duitse Kröv waarin Mark Hoefnagel en zijn gezin verbleef, stapelen de problemen voor de familie op. Zorgen zijn er over de fysieke toestand van Mark, die nu in coma is gebracht om te herstellen van zwellingen. Maar ook zijn er zorgen van financiële aard: een noodzakelijke repatriëring naar Nederland gaat de familie mogelijk vele duizenden euro's kosten.

"Het heeft een stuk langer geduurd dan ingeschat, maar de artsen zijn tevreden met wat ze hebben kunnen doen", vertelt Marks vrouw Edi op Instagram over de levensreddende operatie waarvoor hij moest worden geïntubeerd en onder narcose gebracht. "Er zijn incisies gemaakt in zijn schouder en heupgebied, met als doel om vochtophoping tegen te gaan, zodat de doorbloeding naar zijn benen door blijft gaan."

Mark raakte zwaargewond

Wonder boven wonder bleven Edi en de kleine dreumes Jamie (1) vrijwel ongedeerd bij het instorten van het hotel in Kröv waar het drietal verbleef. Mark bleef echter bekneld achter, en kon pas na uren door de hulpdiensten worden gered. Hij bleek onder meer een gebroken arm en een beschadigde slokdarm te hebben opgelopen. In het ziekenhuis moest hij ook worden geopereerd aan zwaar getraumatiseerd weefsel rond zijn heupen dat een gevaar vormde.

"Mark is sinds gisteren helemaal opgezwollen, hij is haast twee keer zo groot", aldus Edi. Om het herstel te bevorderen is Mark in coma gebracht en wordt hij de komende dagen slapende gehouden, laat Marks vader Auke weten aan Hart van Nederland. "De risico's zijn er wel degelijk, op infecties en zwellingen", vertelt hij.

Kostbare repatriëring

Mark, die momenteel in het Ziekenhuis van de Barmhartige Broeders in Trier ligt, moet echter naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis in Nederland overgebracht worden. In tegenstelling tot wat andere media melden, wordt dit niet op verzoek van de familie gedaan, maar van de artsen van het ziekenhuis. Wanneer de verplaatsing gaat gebeuren is nog niet duidelijk, dit kan nog wel enkele dagen duren. Volgens de artsen is het hierbij noodzakelijk dat er een helikopter voor wordt gebruikt, vertelt Auke.

"Alleen daarvoor is hij niet verzekerd", vertelt Auke. Mark heeft via zijn zorgverzekering wel buitenlanddekking, waardoor de operaties tegen Nederlandse kosten gedekt zijn. Repatriëring zit echter niet meer standaard in het basispakket, kwam de familie achteraf achter. En zo'n verplaatsing met een helikopter kan veel geld kosten.

" Gelukkig hebben verschillende aangegeven deze kosten te dekken, daar zijn we enorm dankbaar voor", staat te lezen op een nieuw opgezette crowdfundactie, hier te vinden. Om de familie te steunen in de hoge kosten heeft de Urker Corné Zeeman de steunactie met toestemming van de familie opgezet . "Om Mark, Edi, en onze kleine Jamie te helpen deze zware tijd door te komen, zamelen we geld in voor de overige niet gedekte medische kosten, verloren spullen in het puin en andere uitgaven die niet door de verzekering worden gedekt."

Voor de familie is het nu afwachten of de situatie van Mark zich verbetert. Ondertussen stromen de steunbetuigingen binnen voor de Urker en zijn gezin. "Wij zijn ongelofelijk dankbaar voor al jullie gebeden", schrijft Edi. "Ieder berichtje doet ons heel erg goed. Schroom niet om ons te bemoedigen, jullie zijn een grote zegen voor ons."