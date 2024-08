Edi, Mark en Jamie lagen urenlang onder puin ingestort Duits hotel: 'Blijft onwerkelijk'

Het Urkse gezin dat onder het puin van het ingestorte hotel in het Duitse Kröv werd gehaald, keert "niet op korte termijn" terug naar Nederland omdat de situatie van vader Mark "zorgelijk" is. Bij het incident kwamen twee mensen om het leven. In totaal raakten veertien mensen vast, waaronder vader Mark, moeder Edi en zoon Jamie.

De 23-jarige Edi laat aan Hart van Nederland weten dat het nu "naar omstandigheden goed" met haar en haar zoon Jamie (bijna 2 jaar) gaat. "Het waren heftige emoties die ik de afgelopen 24 uur heb gevoeld, ik moet het zelf nog verwerken, de heftigste emoties moeten nog komen," denkt ze.

Onwerkelijk

Edi kon haar man Mark (26), die langer onder het puin lag, pas donderdagochtend weer zien. "Door de zwellingen lijkt het nog niet op mijn man. Ook zijn stem was anders. Het blijft allemaal nog onwerkelijk," vertelt ze verder.

"Zo eindigt mijn leven toch niet?" Edi, Slachtoffer ingestort Duits hotel

Het ging allemaal heel snel en plotseling, vertelt Edi als ze beschrijft hoe zij de ramp heeft beleefd: "We hadden net een fijne avondwandeling gemaakt en Jamie lag net op bed," zegt Edi. "We wilden net zelf gaan liggen toen er op de deur werd geklopt. Een medewerker van het hotel waarschuwde ons dat we onze spullen moesten pakken en het hotel moesten verlaten."

Muren kwamen op haar af

Veel tijd om te handelen had het stel niet. Edi nam hun bijna 2-jarig zoontje Jamie in haar armen en probeerde naar buiten te lopen. Slechts enkele seconden later zakte het hotel in elkaar. Edi liep op de gang toen het hotel instortte. "Zo eindigt mijn leven toch niet?", vraagt zij zich af. De muren, het plafond; ze zag hoe het allemaal op haar afkwam. "Ineens is alles donker, pikkedonker." Zoon Jamie had ze nog altijd in haar handen: "Ik heb hem met mijn lichaam beschermd voor het ergste, hij was helemaal in orde."

De eerste minuten durfden zij niet te bewegen uit angst dat het hotel nog verder zou instorten. "We begonnen eigenlijk meteen met bidden, ik hoorde iets verderop mijn man ook keihard bidden," vertelt de Urkse. Na enkele minuten begonnen mensen om hulp te roepen. Edi merkte toen pas op dat ze half op een andere vrouw lag.

Bovennatuurlijke kalmte

In plaats van paniek en onmacht ervaart Edi een soort 'bovennatuurlijke kalmte'. Ze weet haar telefoon uit haar broekzak te halen en begint met bellen. Eerst een telefoontje naar haar vader en schoonvader met maar één boodschap: "Ga bidden!" Dat korte contactmoment heeft haar kracht gegeven om rustig te blijven.

Dan komt het lange wachten. Edi dacht binnen een paar minuten de eerste sirenes te horen en dat de redding dan snel zou komen, maar het duurde langer. "Vanuit het ingestorte hotel hoorden de slachtoffers niets, geen sirenes, geen geroep, helemaal niets.

"Dat was heel frustrerend. Wij dachten: hoe kan er nou niemand ons te hulp schieten?" Pas als een oom haar belt en haar op de hoogte brengt van de complexe situatie en de grote hoeveelheid hulpdiensten, krijgt ze door dat de reddingsoperatie misschien nog wel uren kan duren.

Tegenslag

Voor haar man Mark, die het toen al moeilijk had, was dat een flinke tegenslag. "Hij wist niet of hij het vol kon houden." Edi wist toen al dat het mogelijk nog uren kon gaan duren, zeker voor Mark die nog achter haar lag. "Ik heb urenlang gevreesd voor zijn leven." Mark liet weten dat hij weinig lucht had en dat hij steeds meer in paniek raakte. Edi, die dus iets verderop de gang lag, was machteloos. "Meer dan hem bemoedigende woorden toeroepen en proberen hem er doorheen te slepen, kon ik niet. "Dat heeft hij echt nodig gehad."

Geluk bij een ongeluk heeft zoon Jamie niet al te veel meegekregen van de ramp: "Hij heeft bijna de hele nacht geslapen." Tot halverwege de nacht toen Edi merkte dat hij nat begon te worden, "waarschijnlijk van het water dat uit het toilet en leidingen begon te stromen." Gelijk schoot onderkoeling door het hoofd van Edi. Door zoon Jamie tussen haar en de andere vrouw te leggen bleef hij enigszins warm.

Hoe het met de vrouw gaat, weet Edi niet. "Ik hoop dat het naar omstandigheden goed met haar gaat, ik zou het graag willen weten."

Uren onder het puin gelegen

Op een gegeven moment hoort Edi dat de reddingswerkers steeds dichterbij komen, maar het duurt voor haar alsnog een eeuwigheid. "Ze werkten van voor naar achter, dat zou betekenen dat Mark als een van de laatsten pas bevrijd zou worden," blikt ze terug.

In totaal lagen Edi, zoon Jamie en de vrouw tien uur onder het puin. Voor Mark komt de hulp nog later en de laatste overlevende wordt pas na 23 uur onder het puin gehaald. "Ik ben de hulpdiensten zo dankbaar, ondanks dat het lang duurde ben ik blij dat ze zo zorgvuldig te werk zijn gegaan."

Zorgelijke situatie Mark

Lichamelijk zijn Edi en Jamie helemaal in orde, Mark ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij werd met een gebroken arm onder het puin vandaan gehaald, maar artsen denken dat hij lang klem heeft gezeten waardoor zijn bloedcirculatie verstoord is geraakt. Hierdoor hebben zijn spieren een optater gekregen.

"Ik denk dat wij nog wel een paar weken hier moeten blijven, het herstel van Mark gaat nog wel even duren. Maar met de steun van familie en anderen uit Nederland gaat dat zeker lukken."