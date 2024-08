Gewonde Urker Mark weer terug in Nederland: 'Kon ondanks coma communiceren'

Mark Hoefnagel, die zwaargewond raakte toen het hotel waarin hij en zijn gezin in Duitsland verbleven instortte, is sinds maandag weer in Nederland. Hij is per ambulance naar Luxemburg gebracht, waarna hij met het vliegtuig naar Groningen werd overgevlogen.

Dat laat zijn vrouw Edi weten op Instagram. Zondag werd Mark opnieuw geopereerd. Ditmaal werden onder andere zijn wonden verzorgd. Mark wordt in coma gehouden, maar kon ondanks dat wel communiceren, meldt zijn vrouw. "Dit is mooi en heel frusterend tegelijk."

De nieren van de Urker werkten zondag echter niet. "Bid dat Marks nieren weer mogen gaan werken", schrijft Edi.

Instorten hotel

Het gezin uit Urk, dat betrokken raakte bij het instorten van een hotel in het Duitse Kröv, heeft veel steun ontvangen. Maar liefst veertien mensen kwamen vast te zitten. Twee van hen kwamen om het leven.

Mark, zijn vrouw Edi en hun jonge zoon Jamie waren bedolven onder het puin, maar konden woensdag worden bevrijd. Terwijl Edi en Jamie relatief ongedeerd bleven, raakte Mark ernstig gewond.

Een crowdfundingcampagne om het gezin te steunen heeft inmiddels meer dan 50.000 euro opgebracht, ruim boven het oorspronkelijke streefbedrag van 20.000 euro.

Inmiddels is Mark aangekomen in Groningen. "Goede rustige vlucht gehad. Wij zijn per auto onderweg", aldus Edi.