Streefbedrag voor gewonde Urker Mark binnen enkele uren gehaald

Nog geen drie uur na het opzetten van een crowdfundactie voor Mark Hoefnagel is het streefbedrag van 20.000 euro al gehaald. "We zijn beduusd van de reacties", reageert Marks vader Auke tegen Hart van Nederland.

Mark raakte gewond toen het hotel waarin hij en zijn gezin in Duitsland verbleven instortte. Negen mensen raakte bedolven, waarvan twee om het leven kwamen. Mark, zijn vrouw Edi en zoontje Jamie kwamen onder het puin terecht. Edi en Jamie bleven redelijk ongedeerd, Mark raakte echter door de beknelling zwaargewond en wordt enkele dagen in coma gehouden in het ziekenhuis in Trier.

"Om Mark, Edi, en onze kleine Jamie te helpen deze zware tijd door te komen, zamelen we geld in voor de overige niet gedekte medische kosten, verloren spullen in het puin en andere uitgaven die niet door de verzekering worden gedekt", staat te lezen op de site van de crowdfundactie. Het streefbedrag van 20.000 euro om onder meer bij te dragen aan repatriëring is ruimschoots gehaald, en blijft maar oplopen.

