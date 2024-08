Mark (26) succesvol geopereerd na instorten hotel Duitsland: 'Artsen zijn tevreden'

De operatie van Mark Hoefnagel is goed gegaan. Dat laat zijn vrouw Edi Hoefnagel-Visser op weten op Instagram. De Urker werd woensdagochtend onder het puin van een ingestort hotel in Duitsland vandaan gehaald. Vanwege zijn zware verwondingen moest hij worden geopereerd.

"Het heeft een stuk langer geduurd dan ingeschat", aldus Edi. "Maar de artsen zijn tevreden met wat ze hebben kunnen doen." Er zijn incisies gemaakt in zijn schouder- en heupgebied, met als doel om vochtophoping tegen te gaan. Volgens Edi is haar man momenteel zo opgezwollen dat hij twee keer zo groot is.

Urenlang onder het puin

Dinsdagavond stortte het hotel in het Duitse Kröv door nog onbekende oorzaak in. Bij het incident kwamen twee mensen om het leven. In totaal werden veertien mensen bedolven onder het puin, waaronder Mark, Edi en hun tweejarige zoontje Jamie.

Moeder en kind kwamen na 10 uur vast te hebben gezeten met de schrik vrij. Vader Mark heeft 23 uur onder het puin gelegen.

Lang herstel

De komende dagen wordt Mark nog in slaap gehouden. "Ik denk dat wij nog wel een paar weken hier moeten blijven, het herstel van Mark gaat nog wel even duren. Maar met de steun van familie en anderen uit Nederland gaat dat zeker lukken", zei Edi eerder tegen Hart van Nederland.